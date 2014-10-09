芝加哥期市：小麦期货急跌3%，受累于技术性卖盘和出口销售疲弱

投行观点：Comerica目标价从66美元上调至72--Wedbush
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路透10月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四急跌近3%，结束六日连涨之势，交易商称，因在月度供需报告公布前出现技术性卖盘，以及周度出口销售数据令人失望。
CBOT-12月小麦期货 盘中跌穿5美元的心理支撑位，收报每蒲式耳4.93-1/4美元，下跌14-1/2美分。
Euronext小麦期货走低也向美国小麦施压。
美国农业部报告，最近一周出口销售美国小麦37.2374万吨，低于市场预期的40-60万吨。
分析师预计，农业部将在周五公布的月度供需报告中上调2014/15年美国结转库存预估，但保持全球库存预估基本不变。
今日CBOT小麦期货预估成交量为93,511口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> nC3N0QY01O (编译 母红; 审校 利棣儿)
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