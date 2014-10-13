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市场报道 | 2014年 10月 14日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘和玉米期货升势带动

路透10月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收高，交易商称因技术性买盘及玉米期货因收割推迟而大涨3%带动。

在美国农业部上周对美国和全球小麦结转库存预估下调至低于市场预期的水平后，目前仍有后续买盘。

基金持有CBOT小麦净空头仓位，令市场易受阶段性的空头回补提振。

美元回软对市场也有额外支撑。

因美国周一为哥伦布日假期，政府休息，美国农业部的周度出口检验和作物报告将推迟至周二发布。

CBOT-12月小麦期货 收报每蒲式耳5.05-1/4美元，上涨6-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为67,019口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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