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市场报道 | 2014年 10月 15日 星期三 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货连续第三日收涨，跟随玉米市场涨势

路透10月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二连涨第三日，交易商称，受助于技术性买盘，以及玉米和大豆期货尾盘上涨带来的支撑。

CBOT-12月小米期货 盘中急升至一个月高位，因在升穿位于3.50美元附近的50日移动均线后，技术性买盘加速。对美国玉米收割进展缓慢的担忧也提供支撑。

基金持有大量CBOT小麦期货的净空头头寸，使市场很容易出现空头回补涨势。

上周出口销售数据令人失望，但交易商对此反应冷淡。农业部报告，上周出口检验美国小麦42.388万吨，低于市场预估的55-67.5万吨。

市场预估，农业部周二稍后公布的数据将显示，最近一周美国冬麦种植率为69%，高于之前一周的56%。

美国大平原南部冬麦种植带的天气预计将改善，之前普降阵雨，帮助补充了土壤湿度。

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.09-1/4美元，升4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为53,870口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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