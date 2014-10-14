芝加哥期市：CBOT小麦期货连续第三日收涨，跟随玉米市场涨势

企业并购：黑石管理的基金以约20亿美元收购天然气管道公司EagleClaw
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
路透10月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二连涨第三日，交易商称，受助于技术性买盘，以及玉米和大豆期货尾盘上涨带来的支撑。
CBOT-12月小米期货 盘中急升至一个月高位，因在升穿位于3.50美元附近的50日移动均线后，技术性买盘加速。对美国玉米收割进展缓慢的担忧也提供支撑。
基金持有大量CBOT小麦期货的净空头头寸，使市场很容易出现空头回补涨势。
上周出口销售数据令人失望，但交易商对此反应冷淡。农业部报告，上周出口检验美国小麦42.388万吨，低于市场预估的55-67.5万吨。
市场预估，农业部周二稍后公布的数据将显示，最近一周美国冬麦种植率为69%，高于之前一周的56%。
美国大平原南部冬麦种植带的天气预计将改善，之前普降阵雨，帮助补充了土壤湿度。
CBOT-12月小麦期货 结算价报5.09-1/4美元，升4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为53,870口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
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