芝加哥期市：CBOT小麦期货连续第三日收涨，跟随玉米市场涨势

路透10月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二连涨第三日，交易商称，受助于技术性买盘，以及玉米和大豆期货尾盘上涨带来的支撑。

CBOT-12月小米期货 盘中急升至一个月高位，因在升穿位于3.50美元附近的50日移动均线后，技术性买盘加速。对美国玉米收割进展缓慢的担忧也提供支撑。