芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，跟随玉米期货跌势从一个月高位回落

路透10月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低，从一个月高位回落，交易商称因玉米期货大跌的影响盖过了美元走软的支撑。

CBOT-12月小米期货 跌穿3.50美元附近的50日移动均线切入位，因获利了结及预计美国中西部天气改善。

12月小麦期货结算价跌3-1/4美分，报5.06美元，盘中因美元下滑一度升至9月11日来最高的5.16-1/4美元。

在美国公布疲弱的经济数据，令美联储可能推迟升息的担忧加重后，美元下滑。

美国农业部报告，冬麦种植率为68%，略高于五年均值67%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为78,702口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)