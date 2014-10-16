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市场报道 | 2014年 10月 17日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货触及一个月高位，受助于空头回补和美元走软

路透10月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小米期货周四触及一个月最高，交易商称，受助于空头回补和技术性买盘，美元走软也提供支撑。

CBOT-12月小麦合约 收涨11美分，报每蒲式耳5.17美元，盘中触及9月11日以来最高5.18-1/4美元。

美元指数 连跌两日，从近期触及的四年高位回落，使美国小麦对持有其他货币的投资者更有吸引力。

美国大平原南部小麦种植带作物生长前景改善限制了小麦的涨幅。

今日CBOT小麦期货预估成交量为65,205口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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