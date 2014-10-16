芝加哥期市：CBOT小麦期货触及一个月高位，受助于空头回补和美元走软

路透10月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小米期货周四触及一个月最高，交易商称，受助于空头回补和技术性买盘，美元走软也提供支撑。

美元指数 连跌两日，从近期触及的四年高位回落，使美国小麦对持有其他货币的投资者更有吸引力。