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市场报道 | 2014年 10月 18日 星期六 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货遭遇获利了结收低，但本周上涨

路透10月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收低，交易商称因遭遇获利了结从一个月高位回落。

CBOT-12月小麦合约 升穿50日移动均线阻力位，为8月底来首见，但之后扭转升势，因交易商获利了结而重返该水准之下。

美元反弹令市场卖压加重。

美国农业部报告，周度出口销售小麦45.41万吨，符合市场预估。

Informa Economics将明年美国各种小麦种植总面积预估下调至5,642.8万英亩，之前预估为5,700万，且低于今年种植面积5,680万英亩。

CBOT-12月小麦合约 收低1美分，报每蒲式耳5.16美元，本周升17-1/2美分或3.5%，为连升第三周。

今日CBOT小麦期货预估成交量为68,739口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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