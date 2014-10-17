芝加哥期市：CBOT小麦期货遭遇获利了结收低，但本周上涨

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透10月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收低，交易商称因遭遇获利了结从一个月高位回落。
CBOT-12月小麦合约 升穿50日移动均线阻力位，为8月底来首见，但之后扭转升势，因交易商获利了结而重返该水准之下。
美元反弹令市场卖压加重。
美国农业部报告，周度出口销售小麦45.41万吨，符合市场预估。
Informa Economics将明年美国各种小麦种植总面积预估下调至5,642.8万英亩，之前预估为5,700万，且低于今年种植面积5,680万英亩。
CBOT-12月小麦合约 收低1美分，报每蒲式耳5.16美元，本周升17-1/2美分或3.5%，为连升第三周。
今日CBOT小麦期货预估成交量为68,739口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
美国商务部经济分析局(BEA)周五公布：美国第一季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长0.7%(路透 调查预估为 成长1.2%)，上一季为成长2.1%。美国第一季度GDP隐性平减指数初值为上升2.2%(路透调查预估为上 升2.0%)，上一季 为上升2.1%。 美国劳工部周五公布：美国第一季雇佣成本指数上升0.8%，薪资也为成长0.8% 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3