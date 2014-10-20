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市场报道 | 2014年 10月 21日 星期二 06:29 BJT

更正-芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，因出口需求疲弱

(更正：因译文有误，标题中“小米”更正为“小麦”)

路透10月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收跌，交易商称，因出口需求疲弱，全球供应充裕，以及玉米市场走低带来的连带影响。

但空头回补支撑市场。基金持有CBOT小麦合约的大量空头头寸，使市场很容易出现阶段性空头回补。

CBOT-12月软红冬麦合约 上周五未能守住50日移动均线之上的支撑位，技术面非常疲弱。该合约周一测试位于40日移动均线附近的支撑位。

美国农业部报告，上周出口检验美国小麦481,878吨，在市场预估区间42.5-55万吨的区间内。

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.13-1/2美元，跌2-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为58,424口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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