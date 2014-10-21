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市场报道 | 2014年 10月 22日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货触及一个月高位，因空头回补及玉米期货上扬

路透10月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上扬1.1%，触及一个月高位，交易商称因空头回补及玉米期货和大豆期货的升势带动。

投资人担心美国中西部种植推迟，支撑新作CBOT-7月小麦期货 。

美国农业部报告，截至10月19日，美国冬麦种植率为76%，符合五年均值，但包括伊利诺伊州和印第安纳州在内的东部软红冬麦种植地区播种落后。

CBOT-12月软红冬麦合约 突破在5.17-1/2美元的50日移动均线技术阻力位，结算价报5.19-1/4美元，升5-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为87,622口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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