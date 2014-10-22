芝加哥期市：CBOT近月小麦期货受技术性买盘带动升至六周高位

标题新闻：纽约联储料美国首季和第二季经济成长2.65%和2.06%，与之前一周的预估变动不大
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路透10月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三续升，近月12月小麦期货升至六周高位，交易商称受包括空头回补在内的技术性买盘带动。
CBOT小麦未平仓合约周二增加5,008口，显示市场出现了新的多头。
分析师指出，鉴于澳洲部分地区天气干燥，且俄罗斯出现反季节的寒冷天气，令新播种的作物成长放缓，全球小麦供应可能吃紧。
CBOT-12月软红冬麦合约 测试50日移动均线切入位近5.17美元的技术支撑位，但收盘远高于该水准，结算价报5.22-1/4美元，升3美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为78,284口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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