芝加哥期市：CBOT近月小麦期货受技术性买盘带动升至六周高位

路透10月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三续升，近月12月小麦期货升至六周高位，交易商称受包括空头回补在内的技术性买盘带动。

CBOT小麦未平仓合约周二增加5,008口，显示市场出现了新的多头。

分析师指出，鉴于澳洲部分地区天气干燥，且俄罗斯出现反季节的寒冷天气，令新播种的作物成长放缓，全球小麦供应可能吃紧。