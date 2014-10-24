芝加哥期市：小麦期货收跌，因在触及六周低位后有获利了结卖盘

标题新闻：欧盟执委会正在考虑是否将一大部分衍生品结算业务从伦敦转移至欧盟，但尚未决定--欧盟执委会副主席
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路透10月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五走低，结束三日连涨，交易商称，因有迹象显示市场呈技术性超卖，投资者锁定获利。另外，玉米和大豆走低也拖累此间市场。
CBOT-12月小麦期货 在触及六周高位5.39-1/4美元，以及突破20日波林格区间的高端后回落。后者是一关键阻力位，该合约自8月初以来首次突破该水准。
周五是CBOT-11月小麦期权的最后一个交易日。
本周，CBOT-12月小麦合约 上扬1-3/4美分，或0.3%，连涨第四周。
CBOT-12月小麦期货 结算价报5.17-3/4美元，跌9美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为89,062口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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