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市场报道 | 2014年 10月 25日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货收跌，因在触及六周低位后有获利了结卖盘

路透10月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五走低，结束三日连涨，交易商称，因有迹象显示市场呈技术性超卖，投资者锁定获利。另外，玉米和大豆走低也拖累此间市场。

CBOT-12月小麦期货 在触及六周高位5.39-1/4美元，以及突破20日波林格区间的高端后回落。后者是一关键阻力位，该合约自8月初以来首次突破该水准。

周五是CBOT-11月小麦期权的最后一个交易日。

本周，CBOT-12月小麦合约 上扬1-3/4美分，或0.3%，连涨第四周。

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.17-3/4美元，跌9美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为89,062口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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