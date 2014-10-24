芝加哥期市：小麦期货收跌，因在触及六周低位后有获利了结卖盘

路透10月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五走低，结束三日连涨，交易商称，因有迹象显示市场呈技术性超卖，投资者锁定获利。另外，玉米和大豆走低也拖累此间市场。

CBOT-12月小麦期货 在触及六周高位5.39-1/4美元，以及突破20日波林格区间的高端后回落。后者是一关键阻力位，该合约自8月初以来首次突破该水准。