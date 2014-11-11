芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，12月合约跑赢远月合约

路透11月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，近月12月合约跑赢远月合约，交易商称，因预期交易所将在下月下调可交割合约的仓储费用。

仓储费用降低将导致谷物贸易公司存储小麦的积极性降低，可能使远月合约受压。

大豆商品市场劲扬也提供支撑。

一位气象学家称，一股冷锋本周进入美国中西部，将阻碍晚种软红冬麦的出苗和生长。

农业部周一称，最近一周美国冬麦种植率为93%，追平五年均值，但伊利诺伊州冬麦的出苗情况滞后。农业部称，冬麦生长优良率为60%，高于之前一周的59%。

周二是为期五日的“高盛展期”的第三天，期间S&P GSCI基金将多头头寸从12月合约展期至远月合约。

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.25-1/4美元，升8美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为198,839口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)