芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，12月合约跑赢远月合约

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，近月12月合约跑赢远月合约，交易商称，因预期交易所将在下月下调可交割合约的仓储费用。
仓储费用降低将导致谷物贸易公司存储小麦的积极性降低，可能使远月合约受压。
大豆商品市场劲扬也提供支撑。
一位气象学家称，一股冷锋本周进入美国中西部，将阻碍晚种软红冬麦的出苗和生长。
农业部周一称，最近一周美国冬麦种植率为93%，追平五年均值，但伊利诺伊州冬麦的出苗情况滞后。农业部称，冬麦生长优良率为60%，高于之前一周的59%。
周二是为期五日的“高盛展期”的第三天，期间S&P GSCI基金将多头头寸从12月合约展期至远月合约。
CBOT-12月小麦期货 结算价报5.25-1/4美元，升8美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为198,839口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。