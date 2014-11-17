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市场报道 | 2014年 11月 18日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货走低，因获利了结和出口需求疲弱

路透11月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一急跌1.6%，结束五日连升，交易商称，因小麦上周升至三个月高位后有获利了结，以及出口市场对美国小麦的需求疲弱。

美国农业部报告称，上周出口检验美国小麦13.9351万吨，低于市场预估区间25-37.5万吨。

交易商认为CBOT-12月小麦合约 出现技术性超买，可能出现回调，过去两个交易日该合约收在波林格区间高端之上。

但小麦期货跌幅受限，因担忧美国大平原和中西部寒冷天气可能损及作物，且澳大利亚天气干燥，俄罗斯和乌克兰新作小麦的发芽情况不佳。

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.51-3/4美元，跌8-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为91,395口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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