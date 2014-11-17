芝加哥期市：小麦期货走低，因获利了结和出口需求疲弱

路透11月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一急跌1.6%，结束五日连升，交易商称，因小麦上周升至三个月高位后有获利了结，以及出口市场对美国小麦的需求疲弱。

但小麦期货跌幅受限，因担忧美国大平原和中西部寒冷天气可能损及作物，且澳大利亚天气干燥，俄罗斯和乌克兰新作小麦的发芽情况不佳。