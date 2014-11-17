芝加哥期市：小麦期货走低，因获利了结和出口需求疲弱

欧洲已公布经济指标--2017/4/20
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透11月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一急跌1.6%，结束五日连升，交易商称，因小麦上周升至三个月高位后有获利了结，以及出口市场对美国小麦的需求疲弱。
美国农业部报告称，上周出口检验美国小麦13.9351万吨，低于市场预估区间25-37.5万吨。
交易商认为CBOT-12月小麦合约 出现技术性超买，可能出现回调，过去两个交易日该合约收在波林格区间高端之上。
但小麦期货跌幅受限，因担忧美国大平原和中西部寒冷天气可能损及作物，且澳大利亚天气干燥，俄罗斯和乌克兰新作小麦的发芽情况不佳。
CBOT-12月小麦期货 结算价报5.51-3/4美元，跌8-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为91,395口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。
路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。