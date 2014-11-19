芝加哥期市：小麦期货跌至一周低位，因技术性卖盘和出口市场需求疲弱

路透11月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连跌第三日，触及一周低位，交易商称，受累于技术性卖盘和出口市场对美国小麦的需求下降。

CBOT-12月小麦期货 盘中跌至5.35美元，但守在100日移动均线切入位5.34-3/4美元之上。

在农业部周四公布出口销售数据前，分析师预计，最近一周出口销售美国小麦30-50万吨。

收成预估机构Lanworth预计，2015/16年美国冬麦产量将增加，因尽管种植面积按年减少4%，但大平小麦原单产增加。

CBOT-12月小麦期权周五到期，未平仓买权的执行价在5.00美元和6.00美元之间，执行价为5.6美元、5.2美元和5.00美元的卖权未平仓合约规模最大。

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.37-3/4美元，跌11-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为103,752口。(完)

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