芝加哥期市：小麦期货跌至一周低位，因技术性卖盘和出口市场需求疲弱

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连跌第三日，触及一周低位，交易商称，受累于技术性卖盘和出口市场对美国小麦的需求下降。
CBOT-12月小麦期货 盘中跌至5.35美元，但守在100日移动均线切入位5.34-3/4美元之上。
在农业部周四公布出口销售数据前，分析师预计，最近一周出口销售美国小麦30-50万吨。
收成预估机构Lanworth预计，2015/16年美国冬麦产量将增加，因尽管种植面积按年减少4%，但大平小麦原单产增加。
CBOT-12月小麦期权周五到期，未平仓买权的执行价在5.00美元和6.00美元之间，执行价为5.6美元、5.2美元和5.00美元的卖权未平仓合约规模最大。
CBOT-12月小麦期货 结算价报5.37-3/4美元，跌11-1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为103,752口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。