芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘及作物优良率下滑

路透11月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高，交易 商称因技术性买盘及作物优良率下滑。 美国农业部报告，最近一周美国冬麦优良率为58%，之前一周为60%。 农业部还报告，冬麦出苗率为92%，五年均值为89%。 交易商和预估机构表示，俄罗斯和乌克兰明年小麦产量可能都无法创 新高，因冬季种植情况不佳。 周五是12月合约首个交割通知日，美国市场周四将因感恩节假期休市 。 CBOT-12月小麦期货 结算价报5.51-1/2美元，升9-1/4美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为85,889口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)