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市场报道 | 2014年 11月 26日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘及作物优良率下滑

路透11月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高，交易
商称因技术性买盘及作物优良率下滑。
    
    美国农业部报告，最近一周美国冬麦优良率为58%，之前一周为60%。
    
    农业部还报告，冬麦出苗率为92%，五年均值为89%。
    
    交易商和预估机构表示，俄罗斯和乌克兰明年小麦产量可能都无法创
新高，因冬季种植情况不佳。
    
    周五是12月合约首个交割通知日，美国市场周四将因感恩节假期休市
。
　　
    CBOT-12月小麦期货 结算价报5.51-1/2美元，升9-1/4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为85,889口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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