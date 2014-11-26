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市场报道 | 2014年 11月 27日 星期四 05:49 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，12月合约在首个交割通知日到来前领涨

路透11月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连涨第二日
，交易商称，受助于技术性买盘，以及担忧天气状况不佳可能威胁黑海地
区和美国部分地区的小麦收成前景。
    
    CBOT-12月小麦期货 涨幅超过远月合约，因交易商在周五首个交
割通知日前结清头寸。部分分析师认为，2014/15年美国软红冬麦的品质
问题，以及对全球小麦供应的担忧将限制小麦的交割。
    
    CBOT-12月小麦合约 和3月合约 盘中均触及11月17日以来最
高。
    
    美国大宗商品市场周四将因感恩节假期休市，周五恢复交易，但交易
时间缩短。
    
    CBOT-12月小麦期货 结算价报5.62美元，升10-1/2美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为94,636口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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