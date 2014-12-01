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市场报道 | 2014年 12月 2日 星期二 05:45 BJT

芝加哥期市：小麦期货急升至6美元之上，因技术性买盘和担忧俄罗斯出口

路透12月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周一急升5%，
自6月以来首次升穿6美元，交易商称，受助于技术性买盘和担忧俄罗斯可
能限制出口。
    
    俄罗斯上周宣布，将收紧部分谷物出口规定。莫斯科的一家农业咨询
公司SovEcon表示，新出口限制很快开始实施的可能性不大，但该国限制
出口，可能是间接限制，的可能性不断增加。
    
    天气预报显示，俄罗斯和乌克兰本周天气寒冷，这可能影响该地区冬
季作物的生长，目前这些地区的积雪覆盖程度不足。逾三分之一的乌克兰
冬大麦的生长状况不佳。这也扶助支撑小麦价格。
    
    CBOT报告，无CBOT-12月小麦合约交割。
    
    部分交易商称，持有CBOT小麦期货净空头的商品基金看似在结清头寸
。其他交易商称，上周五价格上涨时，CBOT小麦期货未平仓合约增加超过
8,100口，可能暗示有新的多头头寸。
    
    美元走软进一步支撑小麦市场。
    
    美国农业部报告，最近一周出口检验美国小麦273,055口，低于市场
预期。
    
    CBOT-12月小麦期货 结算价报6.06-3/4美元，升29-1/2美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为123,859口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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