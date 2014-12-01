芝加哥期市：小麦期货急升至6美元之上，因技术性买盘和担忧俄罗斯出口

路透12月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周一急升5%， 自6月以来首次升穿6美元，交易商称，受助于技术性买盘和担忧俄罗斯可 能限制出口。 俄罗斯上周宣布，将收紧部分谷物出口规定。莫斯科的一家农业咨询 公司SovEcon表示，新出口限制很快开始实施的可能性不大，但该国限制 出口，可能是间接限制，的可能性不断增加。 天气预报显示，俄罗斯和乌克兰本周天气寒冷，这可能影响该地区冬 季作物的生长，目前这些地区的积雪覆盖程度不足。逾三分之一的乌克兰 冬大麦的生长状况不佳。这也扶助支撑小麦价格。 CBOT报告，无CBOT-12月小麦合约交割。 部分交易商称，持有CBOT小麦期货净空头的商品基金看似在结清头寸 。其他交易商称，上周五价格上涨时，CBOT小麦期货未平仓合约增加超过 8,100口，可能暗示有新的多头头寸。 美元走软进一步支撑小麦市场。 美国农业部报告，最近一周出口检验美国小麦273,055口，低于市场 预期。 CBOT-12月小麦期货 结算价报6.06-3/4美元，升29-1/2美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为123,859口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)