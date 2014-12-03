芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，因技术性卖盘及出口竞争激烈

路透12月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连续第二日回 落，本周稍早现货月合约 约六个月来首次升破每蒲式耳6美元。 对俄罗斯小麦供应的担忧缓解令市场卖压加重，市场传闻俄罗斯政府 官员会晤，但推迟限制谷物出口的决定。 埃及购入17.5万吨罗马尼亚和乌克兰小麦，美国船货报价远高于中标 水准。 美元走强也拖累市场，令美国小麦对持有其他货币的投资人吸引力降 低。 对本周寒冷天气可能威胁黑海地区产量的担忧亦支撑价格。 CBOT-12月小麦期货 结算价报5.97美元，跌8-1/4美分。 今日CBOT玉米期货成交量预计为87,947口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)