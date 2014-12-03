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市场报道 | 2014年 12月 4日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，因技术性卖盘及出口竞争激烈

路透12月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连续第二日回
落，本周稍早现货月合约 约六个月来首次升破每蒲式耳6美元。
    
    对俄罗斯小麦供应的担忧缓解令市场卖压加重，市场传闻俄罗斯政府
官员会晤，但推迟限制谷物出口的决定。
    
    埃及购入17.5万吨罗马尼亚和乌克兰小麦，美国船货报价远高于中标
水准。
    
    美元走强也拖累市场，令美国小麦对持有其他货币的投资人吸引力降
低。
    
    对本周寒冷天气可能威胁黑海地区产量的担忧亦支撑价格。
    
    CBOT-12月小麦期货 结算价报5.97美元，跌8-1/4美分。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为87,947口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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