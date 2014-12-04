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市场报道 | 2014年 12月 5日 星期五 05:43 BJT

芝加哥期市：小麦期货收盘涨跌互见，受玉米和大豆期货升势带动缩减跌幅

路透12月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘涨跌互见
，交易商称因逢低承接买盘以及受助于玉米和大豆期货升势，抵消了美国
出口销售报告令人失望以及加拿大丰产的拖累。
    
    美国农业部报告，最近一周出口销售31.92万吨小麦，在市场预估区
间的低端。
    
    加拿大统计局公布，2014年度加拿大各种小麦总产量达到2,928万吨
，高于分析师预估均值2,780万吨。
    
    交投最活跃的3月小麦期货 结算价微升1/4美分，报每蒲式耳5.8
9-3/4美元。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为88,299口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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