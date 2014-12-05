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市场报道 | 2014年 12月 6日 星期六 05:56 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货上扬，受助于技术性买盘和玉米大豆市场涨势

路透12月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收涨，交易商
称，受助于技术性买盘，以及玉米和大豆市场上扬带来的提振。
    
    现货月CBOT-12月小麦期货 涨幅超过远月合约，因交割期开始以
来，尚无交割。
    
    市场预计，农业部将在下周公布的月度供需报告中上调2014/15年美
国小麦结转库存预估，但会下调全球库存预估。
    
    小麦涨幅受限，因美元受意外强劲的美国就业数据提振走强。
    
    本周，CBOT-3月小麦合约 上涨15-1/2美分，或2.7%。 
    
    CBOT-3月小麦期货 结算价5.94美元，升4-1/4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为70,397口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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