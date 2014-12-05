芝加哥期市：CBOT小麦期货上扬，受助于技术性买盘和玉米大豆市场涨势

路透12月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收涨，交易商 称，受助于技术性买盘，以及玉米和大豆市场上扬带来的提振。 现货月CBOT-12月小麦期货 涨幅超过远月合约，因交割期开始以 来，尚无交割。 市场预计，农业部将在下周公布的月度供需报告中上调2014/15年美 国小麦结转库存预估，但会下调全球库存预估。 小麦涨幅受限，因美元受意外强劲的美国就业数据提振走强。 本周，CBOT-3月小麦合约 上涨15-1/2美分，或2.7%。 CBOT-3月小麦期货 结算价5.94美元，升4-1/4美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为70,397口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)