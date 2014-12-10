芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，因美国农业部意外上调全球库存预估

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透12月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下滑，交易 商称因美国农业部上调全球小麦库存预估，且对俄罗斯限制谷物出口的担 忧减轻。 美国农业部在其月度供需报告中，将2014/15年度全球小麦结转库存 预估上调至1.949亿吨，11月预估为1.929亿吨，市场原本预期会下调。 美国农业部还上调了2014/15年度美国小麦结转库存预估至6.54亿蒲 式耳，11月预估为6.44亿，符合市场预估。 美元指数 连跌三日也支撑此间市场。 CBOT-3月小麦期货 结算价报5.81-3/4美元，跌4美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为82,817口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 王丽鑫)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。