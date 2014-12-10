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亚洲 | 2014年 12月 11日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，因美国农业部意外上调全球库存预估

路透12月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下滑，交易
商称因美国农业部上调全球小麦库存预估，且对俄罗斯限制谷物出口的担
忧减轻。
    
    美国农业部在其月度供需报告中，将2014/15年度全球小麦结转库存
预估上调至1.949亿吨，11月预估为1.929亿吨，市场原本预期会下调。
    
    美国农业部还上调了2014/15年度美国小麦结转库存预估至6.54亿蒲
式耳，11月预估为6.44亿，符合市场预估。
    
    美元指数 连跌三日也支撑此间市场。
    
    CBOT-3月小麦期货 结算价报5.81-3/4美元，跌4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为82,817口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 李军; 审校 王丽鑫)
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