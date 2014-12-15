芝加哥期市：CBOT小麦期货攀升逾2%，因技术性买盘及担心俄罗斯限制出口

路透12月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)-3月小麦期货周一收高， 交易商称因技术性买盘和俄罗斯是否可能限制谷物出口仍不明朗。 在CBOT-3月小麦期货 突破在6.16美元附近200日移动均线阻力位 ，逼近五个月高位6.22-3/4美元后，技术性买盘加速。 一些交易商称，因担心在卢布大跌使国内价格上涨之时，俄罗斯可能 放缓谷物出口，商品基金回补空头仓位。 俄罗斯农业部长向塔斯社表示，俄罗斯应限制经由海外注册的企业的 谷物出口，显示政府可以避免透过禁运就限制出口的一个途径。 分析机构UkrAgroConsult表示，乌克兰明年小麦产量可能降至约2,00 0万吨，今年为超过2,300万吨，指因天气状况不佳。 美国农业部报告，最近一周出口检验美国小麦385,974吨，高于预估 区间20-35万吨。 CBOT-3月小麦期货 结算价报6.19美元，升12-1/2美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为89,339口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)