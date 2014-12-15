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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货攀升逾2%，因技术性买盘及担心俄罗斯限制出口

路透12月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)-3月小麦期货周一收高，
交易商称因技术性买盘和俄罗斯是否可能限制谷物出口仍不明朗。
    
    在CBOT-3月小麦期货 突破在6.16美元附近200日移动均线阻力位
，逼近五个月高位6.22-3/4美元后，技术性买盘加速。
    
    一些交易商称，因担心在卢布大跌使国内价格上涨之时，俄罗斯可能
放缓谷物出口，商品基金回补空头仓位。
    
    俄罗斯农业部长向塔斯社表示，俄罗斯应限制经由海外注册的企业的
谷物出口，显示政府可以避免透过禁运就限制出口的一个途径。
    
    分析机构UkrAgroConsult表示，乌克兰明年小麦产量可能降至约2,00
0万吨，今年为超过2,300万吨，指因天气状况不佳。
    
    美国农业部报告，最近一周出口检验美国小麦385,974吨，高于预估
区间20-35万吨。
    
    CBOT-3月小麦期货 结算价报6.19美元，升12-1/2美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为89,339口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 李军; 审校 母红)
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