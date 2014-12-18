芝加哥期市：CBOT小麦期货升至六个月高位，因基金买盘及俄罗斯出口忧虑

路透芝加哥12月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四升至 六个月高位，交易商称因受空头回补，且俄罗斯在汇率危机下可能限制出 口的忧虑带动了投资基金买盘。 从连贯的技术图表看，近月小麦期货触及5月20日来最高水准，3月合 约收在6月11日来最高，仍在周一突破的200日移动均线切入位之上。 不过CBOT-3月小麦期货 收盘较日高每蒲式耳6.77美元低了约25 美分，结算价报6.55-1/4美元，升6-3/4美分。 分析师和交易商表示，俄罗斯限制出口对欧盟谷物出口商来说得益最 大。 乌克兰农业部副部长Andriy Dykun表示，俄罗斯决定限制谷物出口可 能有助于乌克兰以较高的价格出口谷物，乌克兰没有实施类似限制的计划 。 美国农业部公布，上周出口销售各种小麦总计47.63万吨，略高于分 析师预估区间的高端。 今日CBOT小麦期货预估成交量为170,304口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 李婷仪)