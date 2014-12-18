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市场报道 | 2014年 12月 19日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货升至六个月高位，因基金买盘及俄罗斯出口忧虑

路透芝加哥12月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四升至
六个月高位，交易商称因受空头回补，且俄罗斯在汇率危机下可能限制出
口的忧虑带动了投资基金买盘。
    
    从连贯的技术图表看，近月小麦期货触及5月20日来最高水准，3月合
约收在6月11日来最高，仍在周一突破的200日移动均线切入位之上。
    
    不过CBOT-3月小麦期货 收盘较日高每蒲式耳6.77美元低了约25
美分，结算价报6.55-1/4美元，升6-3/4美分。
    
    分析师和交易商表示，俄罗斯限制出口对欧盟谷物出口商来说得益最
大。
    
    乌克兰农业部副部长Andriy Dykun表示，俄罗斯决定限制谷物出口可
能有助于乌克兰以较高的价格出口谷物，乌克兰没有实施类似限制的计划
。
    
    美国农业部公布，上周出口销售各种小麦总计47.63万吨，略高于分
析师预估区间的高端。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为170,304口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 李婷仪)
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