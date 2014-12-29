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亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 05:57 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘及出口伊拉克

路透12月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收高，交易
商称受技术性买盘及美国再度出口伊拉克，3月合约结算价在200日移动均
线切入位之上。
    
    交投震荡，周度出口销售和检验数据令人失望，打压期货价格。
    
    欧洲交易商表示，伊拉克在国际标购中买入20万吨硬麦，来自加拿大
、美国和澳洲。
    
    美国农业部报告，截至12月18日该周出口销售美国小麦29.31万吨，
接近预估区间25-45万吨的低端。
    
    农业部还报告，截至12月25日该周出口检验美国小麦19.8525万吨，
低于32.5-47.5万吨的预估区间。
    
    CBOT-3月小麦期货 结算价报6.15-1/2美元，升4-3/4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为39,924口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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