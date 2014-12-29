芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘及出口伊拉克

路透12月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收高，交易 商称受技术性买盘及美国再度出口伊拉克，3月合约结算价在200日移动均 线切入位之上。 交投震荡，周度出口销售和检验数据令人失望，打压期货价格。 欧洲交易商表示，伊拉克在国际标购中买入20万吨硬麦，来自加拿大 、美国和澳洲。 美国农业部报告，截至12月18日该周出口销售美国小麦29.31万吨， 接近预估区间25-45万吨的低端。 农业部还报告，截至12月25日该周出口检验美国小麦19.8525万吨， 低于32.5-47.5万吨的预估区间。 CBOT-3月小麦期货 结算价报6.15-1/2美元，升4-3/4美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为39,924口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)