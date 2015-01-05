芝加哥期市：小麦期货收涨，受助于低吸买盘和担忧冷锋导致作物冻伤

路透芝加哥1月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上扬， 交易商称，受助于上周重挫4.8%后出现的低吸买盘，以及美国中西部将有 冷锋过境，市场担忧可能导致作物被冻伤。 农业气象学家称，本周将有一股极地寒流南下，可能导致中西部三分 之一的处于冬眠状态的软红冬麦受损。 CBOT-3月小麦期货 在30日移动均线切入位5.98美元遭遇技术阻 力，支撑位在50日移动均线切入位5.76美元。 交易商称，中国购买6万吨硬麦船货的消息支撑市场。小麦产地不明 ，但购买的小麦可能包括部分澳洲小麦和美国小麦。 中国计划在本周举行国家政策性粮食专场竞价交易会，以决定哪些公 司获得2015年小麦进口配额。此次拍卖将包括200万吨国储小麦和500万吨 国储玉米。 小麦出口市场竞争激烈限制今日的涨幅。 美元指数 触及九年高位削弱了美国小麦在国际市场的竞争力。 CBOT-3月小麦期货 结算价报5.89美元，升7-3/4美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为60,764口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)