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市场报道 | 2015年 1月 6日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货收涨，受助于低吸买盘和担忧冷锋导致作物冻伤

路透芝加哥1月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上扬，
交易商称，受助于上周重挫4.8%后出现的低吸买盘，以及美国中西部将有
冷锋过境，市场担忧可能导致作物被冻伤。

    农业气象学家称，本周将有一股极地寒流南下，可能导致中西部三分
之一的处于冬眠状态的软红冬麦受损。
    
    CBOT-3月小麦期货 在30日移动均线切入位5.98美元遭遇技术阻
力，支撑位在50日移动均线切入位5.76美元。
    
    交易商称，中国购买6万吨硬麦船货的消息支撑市场。小麦产地不明
，但购买的小麦可能包括部分澳洲小麦和美国小麦。
    
    中国计划在本周举行国家政策性粮食专场竞价交易会，以决定哪些公
司获得2015年小麦进口配额。此次拍卖将包括200万吨国储小麦和500万吨
国储玉米。
    
    小麦出口市场竞争激烈限制今日的涨幅。
    
    美元指数 触及九年高位削弱了美国小麦在国际市场的竞争力。
    
    CBOT-3月小麦期货 结算价报5.89美元，升7-3/4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为60,764口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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