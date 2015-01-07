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市场报道 | 2015年 1月 8日 星期四 05:49 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下挫逾2%，因全球供应充裕

路透芝加哥1月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下挫，
交易商称因全球市场供应充裕，且特别是因美元强劲，美国小麦相对其他
产地的小麦价格过高。
    
    指标3月小麦期货 跌逾2%，但守在50日移动均线切入位5.78美元
技术支撑位上方。
    
    交易商表示，本周严寒天气对中西部冬眠的软红冬麦可能造成冻伤的
因素已经大部分被市场消化了。
    
    预计商品指数基金在年度仓位再平衡动作中会出售小麦，这令小麦卖
压加重。
    
    分析师预计，美国农业部周一将报告12月1日美国小麦库存较上年同
期略有增加；冬麦播种面积也略有扩大，主要是因硬红冬麦种植面积增加
，软红冬麦种植面积预计将同比减少。
        
    CBOT-3月小麦期货 结算价跌12-1/4美分，报5.79-1/2美元。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为63,438口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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