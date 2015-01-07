芝加哥期市：CBOT小麦期货下挫逾2%，因全球供应充裕

路透芝加哥1月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下挫， 交易商称因全球市场供应充裕，且特别是因美元强劲，美国小麦相对其他 产地的小麦价格过高。 指标3月小麦期货 跌逾2%，但守在50日移动均线切入位5.78美元 技术支撑位上方。 交易商表示，本周严寒天气对中西部冬眠的软红冬麦可能造成冻伤的 因素已经大部分被市场消化了。 预计商品指数基金在年度仓位再平衡动作中会出售小麦，这令小麦卖 压加重。 分析师预计，美国农业部周一将报告12月1日美国小麦库存较上年同 期略有增加；冬麦播种面积也略有扩大，主要是因硬红冬麦种植面积增加 ，软红冬麦种植面积预计将同比减少。 CBOT-3月小麦期货 结算价跌12-1/4美分，报5.79-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为63,438口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)