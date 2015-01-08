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市场报道 | 2015年 1月 9日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货逼近六周低位，因出口需求不振

路透芝加哥1月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四急跌2%
，逼近六周低位，交易商称，因对美国小麦的出口需求不振。
    
    在指标CBOT-3月小麦合约 跌穿5.78-1/2美元附近的50日移动均
线切入位和12月1日触及的低位5.70-1/4美元后出现技术性卖盘，使该合
约收报每蒲式耳5.67美元，下跌12-1/2美分。
    
    美国农业部报告，上周出口销售2014-15年美国小麦15.1万吨，低于
市场预期的20-40万吨。农业部报告显示，上周净取消29,329吨硬红冬麦
订单。

    美元 走强削弱美国小麦在国际市场的竞争力，加重小麦市场的
卖压。

    分析师预计，两个主要商品指数基金将在周四开始的为期五个交易日
的年度头寸调整中卖出1-1.2万口CBOT小麦合约。
    
    市场担忧，美国中西部的寒冷天气将导致没有积雪覆盖地区的冬眠软
红冬麦受损。但这并未影响今日的交投。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为74,700口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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