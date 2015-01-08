芝加哥期市：CBOT小麦期货逼近六周低位，因出口需求不振

路透芝加哥1月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四急跌2% ，逼近六周低位，交易商称，因对美国小麦的出口需求不振。 在指标CBOT-3月小麦合约 跌穿5.78-1/2美元附近的50日移动均 线切入位和12月1日触及的低位5.70-1/4美元后出现技术性卖盘，使该合 约收报每蒲式耳5.67美元，下跌12-1/2美分。 美国农业部报告，上周出口销售2014-15年美国小麦15.1万吨，低于 市场预期的20-40万吨。农业部报告显示，上周净取消29,329吨硬红冬麦 订单。 美元 走强削弱美国小麦在国际市场的竞争力，加重小麦市场的 卖压。 分析师预计，两个主要商品指数基金将在周四开始的为期五个交易日 的年度头寸调整中卖出1-1.2万口CBOT小麦合约。 市场担忧，美国中西部的寒冷天气将导致没有积雪覆盖地区的冬眠软 红冬麦受损。但这并未影响今日的交投。 今日CBOT小麦期货预估成交量为74,700口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)