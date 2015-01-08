芝加哥期市：CBOT小麦期货逼近六周低位，因出口需求不振

中国新债：河北将于下周二发行188亿元一般地方债，期限3-10年
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
路透芝加哥1月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四急跌2% ，逼近六周低位，交易商称，因对美国小麦的出口需求不振。 在指标CBOT-3月小麦合约 跌穿5.78-1/2美元附近的50日移动均 线切入位和12月1日触及的低位5.70-1/4美元后出现技术性卖盘，使该合 约收报每蒲式耳5.67美元，下跌12-1/2美分。 美国农业部报告，上周出口销售2014-15年美国小麦15.1万吨，低于 市场预期的20-40万吨。农业部报告显示，上周净取消29,329吨硬红冬麦 订单。 美元 走强削弱美国小麦在国际市场的竞争力，加重小麦市场的 卖压。 分析师预计，两个主要商品指数基金将在周四开始的为期五个交易日 的年度头寸调整中卖出1-1.2万口CBOT小麦合约。 市场担忧，美国中西部的寒冷天气将导致没有积雪覆盖地区的冬眠软 红冬麦受损。但这并未影响今日的交投。 今日CBOT小麦期货预估成交量为74,700口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
路透伦敦5月2日 - 国际金融协会(IIF)周二公布的数据显示，新兴市场4月为连续第五个月外资净流入，创2015年上半年以来最长连续纪录。
路透上海5月2日 - 中国北京市财政局周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额47.827 2亿元人民币的一般和专项地方债，期限五年。 上述债券分别为该市今年第一批一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估有 限责任公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 2.768 5月9日上午9:30-10:10 5月10日 小计 2.768 专项债券 5年 45.0592 5月9上午10:30-11:10 5月10日 小计 45.0592