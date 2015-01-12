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市场报道 | 2015年 1月 13日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，因美国农业部上调美国和全球小麦库存预估

路透芝加哥1月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下滑，
交易商称因此前美国农业部上调了美国和全球小麦结转库存预估，至高于
市场预估水准。
    
    CBOT-3月小麦期货 触及六周最低的5.54美元，追平100日移动均
线切入位，结算价跌8-1/4美分，报5.55-1/2美元。
    
    美国农业部将2014/15年度全球小麦结转库存上调至1.96亿吨，高于
上月预估的1.949亿吨，且高于分析师预估均值。
    
    美国农业部还将2014/15年度美国小麦结转库存上调至6.87亿蒲式耳
，12月预估为6.54亿，主要是上调了硬红冬麦的库存。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为109,741口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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