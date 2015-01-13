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市场报道 | 2015年 1月 14日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至七周低位，因供应充裕和玉米回落

路透芝加哥1月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二连跌第
五日，触及七周低位，交易商称，因全球供应充裕，和玉米市场走软造成
的连带影响。
    
    农业部周一上调2014/15年全球小米结转库存预估至1.96亿吨，为三
年高位。且预估全球产量为创纪录的7.234亿吨。由此引发最新一轮卖盘
。
    
    CBOT-3月小麦合约 盘中跌穿位于100日移动均线切入位5.54美元
的支撑位，至5.47-1/4美元，收报每蒲式耳5.48美元，日内下跌7-1/2美
分。

    对黑海地区谷物出口可能放缓的忧虑限制了跌幅。尽管小麦库存充裕
，但乌克兰农业部要求贸易商将1月和2月制粉小麦的出口限制在每月20万
吨以内。交易商称，此项出口限制只是建议，不是强制性的。
    
    另外，一俄罗斯谷物出口商游说团体在给该国官员的一份信中称，自
年初以来，俄罗斯加强了对谷物出口的非官方限制。
    
    周二已是商品指数基金为期五日的年度头寸调整的第四日。交易商预
计，期间指数基金将卖出2-2.5万口玉米合约，1-1.2万口小麦合约。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为100,860口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 母红; 审校 李军)
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