芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至七周低位，因供应充裕和玉米回落

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透芝加哥1月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二连跌第 五日，触及七周低位，交易商称，因全球供应充裕，和玉米市场走软造成 的连带影响。 农业部周一上调2014/15年全球小米结转库存预估至1.96亿吨，为三 年高位。且预估全球产量为创纪录的7.234亿吨。由此引发最新一轮卖盘 。 CBOT-3月小麦合约 盘中跌穿位于100日移动均线切入位5.54美元 的支撑位，至5.47-1/4美元，收报每蒲式耳5.48美元，日内下跌7-1/2美 分。 对黑海地区谷物出口可能放缓的忧虑限制了跌幅。尽管小麦库存充裕 ，但乌克兰农业部要求贸易商将1月和2月制粉小麦的出口限制在每月20万 吨以内。交易商称，此项出口限制只是建议，不是强制性的。 另外，一俄罗斯谷物出口商游说团体在给该国官员的一份信中称，自 年初以来，俄罗斯加强了对谷物出口的非官方限制。 周二已是商品指数基金为期五日的年度头寸调整的第四日。交易商预 计，期间指数基金将卖出2-2.5万口玉米合约，1-1.2万口小麦合约。 今日CBOT小麦期货预估成交量为100,860口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。
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