芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至七周低位，因供应充裕和玉米回落

路透芝加哥1月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二连跌第 五日，触及七周低位，交易商称，因全球供应充裕，和玉米市场走软造成 的连带影响。 农业部周一上调2014/15年全球小米结转库存预估至1.96亿吨，为三 年高位。且预估全球产量为创纪录的7.234亿吨。由此引发最新一轮卖盘 。 CBOT-3月小麦合约 盘中跌穿位于100日移动均线切入位5.54美元 的支撑位，至5.47-1/4美元，收报每蒲式耳5.48美元，日内下跌7-1/2美 分。 对黑海地区谷物出口可能放缓的忧虑限制了跌幅。尽管小麦库存充裕 ，但乌克兰农业部要求贸易商将1月和2月制粉小麦的出口限制在每月20万 吨以内。交易商称，此项出口限制只是建议，不是强制性的。 另外，一俄罗斯谷物出口商游说团体在给该国官员的一份信中称，自 年初以来，俄罗斯加强了对谷物出口的非官方限制。 周二已是商品指数基金为期五日的年度头寸调整的第四日。交易商预 计，期间指数基金将卖出2-2.5万口玉米合约，1-1.2万口小麦合约。 今日CBOT小麦期货预估成交量为100,860口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)