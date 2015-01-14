版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 15日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货连跌六日，因技术性卖盘及全球供应充裕

路透芝加哥1月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连跌第
六日，交易商称，因技术性卖盘、全球供应充裕以及出口竞争激烈。
    
    在世界银行下调今明两年全球经济成长预估，引发市场担心油价下挫
带来的益处可能被经济低迷所抵消后，金融和商品市场普遍下滑，谷物市
场也受到牵连。
    
    交易商和官员表示，2月至7月印度可能向亚洲买家出售约200万吨小
麦，因俄罗斯供应枯竭。
    
    美国中西部和大平原预报未来几天的寒冷天气将有所回暖，暂时止住
了严寒天气造成伤害的威胁，不过作物也可能失去一些具保护性的积雪覆
盖。
    
    周三是商品指数基金五日年度仓位调整的最后一天，交易商预计指数
基金卖出2-2.5万口玉米合约，以及1-1.2万口小麦合约。
    
    CBOT-3月小麦合约 收报每蒲式耳5.37-3/4美元，日内下跌10-1/
4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为111,773口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐