芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨，因美国大平原干燥及美元走软

路透芝加哥3月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一大涨2. 4%，涨幅为两周最大，交易商称因美国大平原南部天气干燥及美元走软触 动包括空头回补在内的技术性买盘。 5月合约 收盘前触及两周高位5.15-3/4美元，突破技术阻力位5. 13-1/2美元，这是前两个交易日的高位。 在美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周会议前，美元普遍下滑，因 担心美联储会对升息变得更为谨慎。近期美元强势令美国小麦在全球市场 的吸引力降低。 美国农业部报告，最近一周出口检验美国小麦519,592吨，符合市场 预估。 CBOT-5月小麦期货 结算价报5.14美元，大涨12美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为90,982口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)