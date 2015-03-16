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市场报道 | 2015年 3月 17日 星期二 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨，因美国大平原干燥及美元走软

路透芝加哥3月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一大涨2.
4%，涨幅为两周最大，交易商称因美国大平原南部天气干燥及美元走软触
动包括空头回补在内的技术性买盘。
    
    5月合约 收盘前触及两周高位5.15-3/4美元，突破技术阻力位5.
13-1/2美元，这是前两个交易日的高位。
    
    在美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周会议前，美元普遍下滑，因
担心美联储会对升息变得更为谨慎。近期美元强势令美国小麦在全球市场
的吸引力降低。
    
    美国农业部报告，最近一周出口检验美国小麦519,592吨，符合市场
预估。
        
    CBOT-5月小麦期货 结算价报5.14美元，大涨12美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为90,982口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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