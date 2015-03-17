芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，因获利了结及技术性卖压

路透芝加哥3月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下挫， 交易商称因获利了结及指标5月合约 触及两周高位5.18美元后的技术 性卖压。 市场认为美国小麦相比其他产地小麦的价格仍过高，特别是在美元徘 徊在近12年高位附近之际，这给市场带来进一步压力。 CBOT－5月玉米期货 大跌2.1%，进一步打压小麦期货。 CBOT-5月小麦期货 结算价报5.03-1/2美元，跌10-1/2美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为85,513口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)