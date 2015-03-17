芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，因获利了结及技术性卖压

表格: 中国12月银、铂金和钯进出口分项数据
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月中国的银、铂金和钯进出口分项数据〔单位均为公斤〕： 12月 同比% 美元/盎司 年初迄今 同比% 进口: 银 366,294 8.77 9.64 3,360,487 0.49 原产地 日本 160,630 41.25 7.2 1,296,213 22.67 台湾 67,251 -16.08 5.68 692,839 -6.01 中华人民共和国 43,225 112.68 12.68 232,122
路透芝加哥3月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下挫， 交易商称因获利了结及指标5月合约 触及两周高位5.18美元后的技术 性卖压。 市场认为美国小麦相比其他产地小麦的价格仍过高，特别是在美元徘 徊在近12年高位附近之际，这给市场带来进一步压力。 CBOT－5月玉米期货 大跌2.1%，进一步打压小麦期货。 CBOT-5月小麦期货 结算价报5.03-1/2美元，跌10-1/2美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为85,513口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月中国的银、铂金和钯进出口分项数据〔单位均为公斤〕： 12月 同比% 美元/盎司 年初迄今 同比% 进口: 银 366,294 8.77 9.64 3,360,487 0.49 原产地 日本 160,630 41.25 7.2 1,296,213 22.67 台湾 67,251 -16.08 5.68 692,839 -6.01 中华人民共和国 43,225 112.68 12.68 232,122
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 铁矿砂 88,946,368 -7.61 68.15 1,024,124,335 7.48 原产地 澳大利亚 56,713,031 -2.13 66.87 639,875,924 5.35 巴西 17,444,258 -26.07 74.4 214,693,809 12.03 南非 3,598,985 -21.74 70.44 44,851,796
路透北京1月23日---以下为中国海关最新公布的中国12月主要商品进出口数据一览(除注明外,单位均为吨): 12月 同比% 单价(美元) 年初迄今 同比% ==食品== 进口 牛 6,939 17.01 5,732.64 39,036 -15.7 猪 0 -99.83 0 309 17.84 牛肉 57,622 -8.94 4,486.19 579,836 22.37 猪肉 113,352 18.35 1,877.07