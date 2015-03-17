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市场报道 | 2015年 3月 18日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，因获利了结及技术性卖压

路透芝加哥3月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下挫，
交易商称因获利了结及指标5月合约 触及两周高位5.18美元后的技术
性卖压。
    
    市场认为美国小麦相比其他产地小麦的价格仍过高，特别是在美元徘
徊在近12年高位附近之际，这给市场带来进一步压力。
    
    CBOT－5月玉米期货 大跌2.1%，进一步打压小麦期货。
        
    CBOT-5月小麦期货 结算价报5.03-1/2美元，跌10-1/2美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为85,513口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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