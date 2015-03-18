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市场报道 | 2015年 3月 19日 星期四 04:43 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，在美联储发布声明后加入商品市场普涨

路透芝加哥3月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，
收盘前触及日高，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)下调经济和升息
路径预估，重创美元。
    
    美联储声明发布后，谷物、原油、黄金和美股大涨。
    
    在周二大跌2%后，包括空头回补在内的技术性买盘支撑小麦期货。
    
    但全球小麦供应充裕以及出口竞争激烈限制了升幅。
        
    CBOT-5月小麦期货 结算价报5.10-3/4美元，升7-1/4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为66,231口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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