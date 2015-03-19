芝加哥期市：CBOT小麦期货收盘涨跌互见，基金空头回补抵消美元反弹的影响

投行观点：沃尔玛目标价从74美元下调至70，评级为中性--摩根士丹利
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透芝加哥3月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘涨 跌互见，交易商称因基金空头回补抵消美元反弹和美国大平原南部降雨有 利作物生长带来的压力。 CBOT-5月小麦期货 盘初触及一个月高位5.20美元，接近50日移 动均线。 美元兑欧元和英镑昨日创六年最大单日跌幅后，今日出现反弹。 美国农业部报告，最近一周出口销售2014/15年度小麦39.19万吨，20 15/16年度小麦14.29万吨，符合市场预估。 CBOT-5月小麦期货 结算价报5.12美元，升1-1/4美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为92,785口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。