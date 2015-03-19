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市场报道 | 2015年 3月 20日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收盘涨跌互见，基金空头回补抵消美元反弹的影响

路透芝加哥3月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘涨
跌互见，交易商称因基金空头回补抵消美元反弹和美国大平原南部降雨有
利作物生长带来的压力。
    
    CBOT-5月小麦期货 盘初触及一个月高位5.20美元，接近50日移
动均线。
    
    美元兑欧元和英镑昨日创六年最大单日跌幅后，今日出现反弹。
    
    美国农业部报告，最近一周出口销售2014/15年度小麦39.19万吨，20
15/16年度小麦14.29万吨，符合市场预估。
        
    CBOT-5月小麦期货 结算价报5.12美元，升1-1/4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为92,785口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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