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市场报道 | 2015年 3月 21日 星期六 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货劲扬，加入美元大跌带动的商品市场普涨之势

路透芝加哥3月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货周五大
涨3.5%，为逾六周最大单日升幅，交易商称，美元下挫引发商品市场普涨
及对小麦期货的空头回补。
    
    技术性买盘加速，5月合约升穿接近5.18美元的50日移动均线阻力位
。
    
    对美国大平原天气干燥的担忧给市场带来更多支撑。
    
    Informa Economics预计今年美国各种小麦种植总面积为5,595.3万英
亩，低于去年的5,680万。Informa预计冬麦种植面积为4,087.2万英亩，
春麦为1,311.6万。
    
    CBOT-5月小麦期货 结算价报5.30美元，升18美分。
    
    本周5月合约升28美分或5.6%。
        
    今日CBOT小麦期货预估成交量为100,687口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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