芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，因技术性卖盘及获利了结

香港经济：安永预计去年度财政盈余将达750亿港元，土地收入创新高
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
路透芝加哥3月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下滑， 连跌两日，交易商称主要为技术性走势，在5月合约本周触及一个月高位 后出现获利了结。 5月小麦期货守住在5.16美元附近的50日移动均线支撑位，令期价跌 幅受限。 美国大平原南部小麦种植带的东部地区有降雨，但最干燥的堪萨斯州 和俄克拉荷马州都没有降雨。 交易商在为美国农业部3月31日将发布的种植和季度库存报告作准备 。 分析师预计，美国农业部将报告截至3月1日，美国小麦库存同比增加 近8%。 分析师预计，2015/16年度美国各种小麦种植总面积同比减少，但春 麦和硬麦种植面积将增加。 CBOT-5月小麦期货 结算价报5.19美元，跌4-1/2美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为72,817口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
* 人民币大幅收升200点，盘中最高升逾400点 * 中间价上调121点，日内美元指数继续回调 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘仍有逢低购汇心理，午后涨幅缩窄 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元， 中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大 量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。 他们并表示，由于临近春节，市场流动性较差，汇价波动有所放大；且节前客盘需求减少，自营亦交投谨 慎，成交量不大，市场亦能自发稳定。由于境内美元流动性充裕而人民币流动性依然相对较紧，境内美元/人 民币掉期曲线继续上移。 “马上要过年了，应该不会有太多事情出来，估计汇价就围绕G7实际隐含汇率小幅波动。”一中资行交易 员称，“最近美元指数在跌，美元/人民币的中枢可能也会下移。” 另有中资行交易员表示，春节前市场流动性不好，波动较大。午后客户购汇