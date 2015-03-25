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市场报道 | 2015年 3月 26日 星期四 04:54 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，因技术性卖盘及获利了结

路透芝加哥3月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下滑，
连跌两日，交易商称主要为技术性走势，在5月合约本周触及一个月高位
后出现获利了结。
    
    5月小麦期货守住在5.16美元附近的50日移动均线支撑位，令期价跌
幅受限。
    
    美国大平原南部小麦种植带的东部地区有降雨，但最干燥的堪萨斯州
和俄克拉荷马州都没有降雨。
    
    交易商在为美国农业部3月31日将发布的种植和季度库存报告作准备
。
    
    分析师预计，美国农业部将报告截至3月1日，美国小麦库存同比增加
近8%。
    
    分析师预计，2015/16年度美国各种小麦种植总面积同比减少，但春
麦和硬麦种植面积将增加。

    CBOT-5月小麦期货 结算价报5.19美元，跌4-1/2美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为72,817口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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