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市场报道 | 2015年 3月 27日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货急跌，因出口销售疲弱和美元反弹

路透芝加哥3月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周四急
跌近4%，为去年7月来最大单日跌幅，收在5美元之下，交易商称，因美国
农业部出口销售报告令人失望，以及美元走强。
    
    CBOT-5月小麦期货 在跌穿5.15美元附近的50移动均线支撑位后
，抛售急速。

    美国农业部报告，截至3月19日当周，出口销售旧作小麦10.2341万吨
，为一市场年低位，出口销售新作小麦7.9350万吨。
    
    美元指数 上扬削弱美国小麦在全球市场的吸引力。

    市场预计，农业部下周将报告，3月1日美国小麦库存同比增加近8%。

    CBOT-5月小麦期货 结算价报4.99-1/4美元，急跌19-3/4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为130,015口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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