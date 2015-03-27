芝加哥期市：CBOT小麦期货因技术性反弹收高，但本周大跌4%

路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高， 在三日下跌后出现技术性反弹，但本周仍收低，因全球库存充裕以及美国 小麦出口需求疲弱拖累。 看来交易商出脱了一些周四大跌中建立的新空头仓位。在周四跌势中 ，CBOT小麦期货的未平仓合约增加了9,700口。 交易商表示，5月合约 在近5.08美元的30日移动均线遭遇阻力， 昨日跌穿的近5.15美元的50日移动均线切入位目前形成技术阻力位。 市场预计下周美国农业部将公布，截至3月1日美国小麦库存按年增加 近8%，美国所有小麦总播种面积按年减少，但分析师预计春麦和硬麦的播 种面积增加。 CBOT-5月小麦期货 结算价报5.07-3/4美元，升8-1/2美分。本周 跌22-1/4美分或4.2%。 今日CBOT小麦期货预估成交量为92,368口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)