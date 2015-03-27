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市场报道 | 2015年 3月 28日 星期六 05:03 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货因技术性反弹收高，但本周大跌4%

路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，
在三日下跌后出现技术性反弹，但本周仍收低，因全球库存充裕以及美国
小麦出口需求疲弱拖累。
    
    看来交易商出脱了一些周四大跌中建立的新空头仓位。在周四跌势中
，CBOT小麦期货的未平仓合约增加了9,700口。
    
    交易商表示，5月合约 在近5.08美元的30日移动均线遭遇阻力，
昨日跌穿的近5.15美元的50日移动均线切入位目前形成技术阻力位。
    
    市场预计下周美国农业部将公布，截至3月1日美国小麦库存按年增加
近8%，美国所有小麦总播种面积按年减少，但分析师预计春麦和硬麦的播
种面积增加。

    CBOT-5月小麦期货 结算价报5.07-3/4美元，升8-1/2美分。本周
跌22-1/4美分或4.2%。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为92,368口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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