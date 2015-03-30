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市场报道 | 2015年 3月 31日 星期二 05:20 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货劲升逾4%，因美国大平原天气干燥及技术性买盘

路透芝加哥3月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一劲升逾
4%，交易商称因预报美国大平原天气燥热，且在美国农业部明日发布两份
重要报告前有技术性买盘。
    
    市场预计美国农业部周二将公布美国截至3月1日的小麦库存同比增加
近8%，美国所有小麦总播种面积按年减少，但分析师预计春麦和硬麦的播
种面积增加。
    
    市场摆脱美元走强，以及预报称黑海小麦种植地区将迎来对作物有利
的降雨带来的压力。
    
    美国农业部报告，最近一周出口检验美国小麦322,016吨，也低于市
场预估，为不利因素。
    
    CBOT-5月小麦期货 结算价升22-1/2美分或4.58%，报5.30-1/4美
元。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为139,815口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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