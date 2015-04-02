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市场报道 | 2015年 4月 3日 星期五 04:55 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，投资人在三日长周末前回补空头

路透芝加哥4月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上涨，
交易商称因投资人在三日长周末前回补空头。
    
    对包括内布拉斯加州和俄克拉荷马州的美国大平原部分地区天气干燥
的忧虑也给小麦期货带来进一步支撑。
    
    美元走软给商品市场奠定了利多的基调。
    
     CBOT-5月小麦期货 收高7-3/4美分或1.04%，报5.36-1/4美元，
在20日布林格区间高端遭遇技术阻力。
    
    本周近月软红冬麦合约 劲升5.2%，为12月来最大周度跌幅。
    
    美国农业部周四早公布，最近一周出口销售旧作小麦16.21万吨，符
合市场预估。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为159,662口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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