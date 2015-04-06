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市场报道 | 2015年 4月 7日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：小麦期货走跌，受累于技术性卖盘和出口疲弱

路透4月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一走低，交易商
称，因在上周触及一个半月高位后出现技术性卖盘，以及对美国小麦的出
口需求疲弱。
    
    另外，交易商出脱因担忧美国种植季开局缓慢而建立的看涨小麦/看
空玉米的套利交易也令小麦期货承压。

    美元 反弹加重小麦市场的压力。
    
    农业部周一报告，上周出口检验美国小麦37.0086万吨，在市场预估
区间32.5-45万吨之内。
    
    对美国大平原干燥天气的担忧支撑市场。分析师预计，周一稍后将公
布的去年11月以来美国首份周度作物生长报告将显示，冬麦生长优良率为
42%，低于4月初的五年均值接近47%。
    
    CBOT-5月小麦期货 结算价报5.27-3/4美元，跌8-1/2美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为89,569口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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