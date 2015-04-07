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市场报道 | 2015年 4月 8日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货收跌，受累于技术性卖盘和预报称美国大平原将降雨

路透4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周二收跌，盘中走势反复，
交易商称，受累于技术性卖盘以及预报称，美国大平原南部的部分地区将
迎来对作物生长有利的降雨。

    另外，对美国小麦的出口需求疲弱和美元反弹也重压市场。目前海外
市场供应充裕且价格更具竞争力。

    美国农业部长官称，不会在6月30日到期前提前取消一项该国小麦出
口税，并将在5月6月决定是否延长该税项，这扶助支撑小麦市场。

    美国农业部在周一晚些时候公布的2015年季首份周度作物生长报告显
示，冬小麦生长优良率为44%，高于上年同期的35%，但低于47%的4月首周
五年均值。
    
    CBOT-5月小麦期货 结算价报5.26美元，跌1-3/4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为149,237口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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