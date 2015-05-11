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市场报道 | 2015年 5月 12日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货大多收低，USDA月报前有调整仓位动作

路透芝加哥5月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一大豆收
低，交易商称因在稍早升至近两周高位后出现获利了结，且在美国农业部
(USDA)周二发布作物报告前投资人轧平仓位。
    
    美国春麦播种迅速也令期价承压，尽管美国其他地区降雪及天气极度
潮湿令投资人担心霜冻损坏以及作物疾病可能影响产量。投资人认为，美
国大平原南部主要产区近几周降雨对作物生长有利。
    
    分析师预计，USDA在今日稍晚的报告中将显示冬麦优良率上升。
    
    分析师另外还预计，周二美国农业部在月报中将预计美国小麦结转库
存为6.93亿蒲式耳，2015/16年度产量为20.96亿蒲式耳。
       
    CBOT-7月小麦合约 微跌1/2美分，报每蒲式耳4.81美元。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为83,249口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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