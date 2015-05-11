芝加哥期市：CBOT小麦期货大多收低，USDA月报前有调整仓位动作

路透芝加哥5月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一大豆收 低，交易商称因在稍早升至近两周高位后出现获利了结，且在美国农业部 (USDA)周二发布作物报告前投资人轧平仓位。 美国春麦播种迅速也令期价承压，尽管美国其他地区降雪及天气极度 潮湿令投资人担心霜冻损坏以及作物疾病可能影响产量。投资人认为，美 国大平原南部主要产区近几周降雨对作物生长有利。 分析师预计，USDA在今日稍晚的报告中将显示冬麦优良率上升。 分析师另外还预计，周二美国农业部在月报中将预计美国小麦结转库 存为6.93亿蒲式耳，2015/16年度产量为20.96亿蒲式耳。 CBOT-7月小麦合约 微跌1/2美分，报每蒲式耳4.81美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为83,249口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)