芝加哥期市：小麦期货小幅收跌，因美国和全球供应增加

路透芝加哥5月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二小幅收 跌，交易商称，之前美国农业部预计2015/16年美国和全球小麦库存增加 。 但跌幅受限，因美元走软，以及基金已持有大量CBOT小麦净空头头寸 。 CBOT-5月小麦期货 收涨，交投清淡。该合约将于周四到期。 美国农业部预计，2015/16年美国小麦结转库存将增至7.93亿蒲式耳 ，如果预期成真，将为五年高位。预计2015/16年全球小麦结转库存攀升 至2.033亿吨，较2014/15年增长240万吨。 美国大平原北部春麦播种进度较快加重市场压力。农业部称，美国春 麦播种率为87%，快于51%的五年均值。 农业部称，最近一周美国冬麦优良率为44%，高于之前一周的43%。 有20口CBOT-5月合约交割。 CBOT-7月小麦期货 结算价报4.80-1/2美元，跌1/2美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为155,459口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)