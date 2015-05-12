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市场报道 | 2015年 5月 13日 星期三 05:30 BJT

芝加哥期市：小麦期货小幅收跌，因美国和全球供应增加

路透芝加哥5月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二小幅收
跌，交易商称，之前美国农业部预计2015/16年美国和全球小麦库存增加
。

    但跌幅受限，因美元走软，以及基金已持有大量CBOT小麦净空头头寸
。
    
    CBOT-5月小麦期货 收涨，交投清淡。该合约将于周四到期。
    
    美国农业部预计，2015/16年美国小麦结转库存将增至7.93亿蒲式耳
，如果预期成真，将为五年高位。预计2015/16年全球小麦结转库存攀升
至2.033亿吨，较2014/15年增长240万吨。

    美国大平原北部春麦播种进度较快加重市场压力。农业部称，美国春
麦播种率为87%，快于51%的五年均值。
   
    农业部称，最近一周美国冬麦优良率为44%，高于之前一周的43%。

    有20口CBOT-5月合约交割。
    
    CBOT-7月小麦期货 结算价报4.80-1/2美元，跌1/2美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为155,459口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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