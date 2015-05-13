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市场报道 | 2015年 5月 14日 星期四 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，受尾盘技术性买盘带动反弹

路透芝加哥5月13日 - 芝加哥期交所(CBOT)小麦期货周三收涨，收盘前受技术性买盘带动反弹，盘中多数时间处于平盘之下。

全球供应充裕，且美国小麦出口需求疲弱在今日多数时间打压小麦期价。

但美元走软促使持有大量CBOT小麦空头头寸的基金回补空头，从而限制市场跌幅。

美元指数 盘中触及逾三个月最低，因美国零售销售数据弱于预期，提振对美国联邦储备理事会(FED/美联储)短期内不会升息的信心。

有14口CBOT-5月合约交割，该合约于周四到期。

CBOT-7月小麦期货 结算价报4.81-1/2美元，升1美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为104,163口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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