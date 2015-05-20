芝加哥期市：CBOT小麦期货小幅收涨，受助于技术性买盘和天气忧虑

路透芝加哥5月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收盘小涨，交易商称，受助于技术性买盘，和担忧美国大平原南部和密西西比河三角洲地区的湿度过高。

近几周美国得州、俄克拉荷马州和阿肯色州部分地区的强降雨对作物品质和收成前景构成威胁。

市场出现利多的套利交易，近月合约较次月合约的价差扩阔。

CBOT-7月小麦合约 守在5.03-1/2美分附近的50日移动均线这一技术支撑位之上。

基金仍持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市场很容易出现空头回补。

CBOT-7月小麦期货 结算价报5.13美元，升2-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为140,217口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)