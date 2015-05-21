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市场报道 | 2015年 5月 22日 星期五 04:50 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘及天气忧虑

路透芝加哥5月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，交易商称因技术性买盘以及投资人担心美国大平原南部降雨过量，俄罗斯和加拿大部分地区干燥。

7月小麦期货 突破5.18美元附近的100日移动均线阻力位，结算价升9美分，报5.22美元。

作物专家表示，本月强降雨已经缓解了德州和俄克拉荷马州冬麦的旱情，但产量和质量前景开始受到湿度过高的影响。

美元走软 也给市场提供支撑。

交易商摆脱了美国出口销售数据平平的影响。美国农业部报告，截至5月14日该周出口销售2014/15年度美国小麦7.44万吨，2015/16年度美国小麦12.82万吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为134,171口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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