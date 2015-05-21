芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘及天气忧虑

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透芝加哥5月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，交易商称因技术性买盘以及投资人担心美国大平原南部降雨过量，俄罗斯和加拿大部分地区干燥。
7月小麦期货 突破5.18美元附近的100日移动均线阻力位，结算价升9美分，报5.22美元。
作物专家表示，本月强降雨已经缓解了德州和俄克拉荷马州冬麦的旱情，但产量和质量前景开始受到湿度过高的影响。
美元走软 也给市场提供支撑。
交易商摆脱了美国出口销售数据平平的影响。美国农业部报告，截至5月14日该周出口销售2014/15年度美国小麦7.44万吨，2015/16年度美国小麦12.82万吨。
今日CBOT小麦期货预估成交量为134,171口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。