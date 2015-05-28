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市场报道 | 2015年 5月 29日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货受技术性买盘带动收高，盘中交投震荡

路透芝加哥5月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四小幅收
高，盘中交投震荡，受技术面因素主导。空头回补和美元走软提供了支持
。
    
    7月小麦期货 升1美分，结算价报每蒲式耳4.88-3/4美元，今日
交投区间在昨日交投区间内。
    
    基金持有大量CBOT小麦的净空头仓位，令市场易出现空头回补。
    
    但全球库存充裕以及美国小麦出口需求疲弱继续令期价受限。
    
    国际谷物理事会(IGC)将2015/16全球小麦产量预估由7.05亿吨上调至
7.15亿吨，但仍低于上一季的7.21亿吨。
    
    因周一为美国联邦假期，美国农业部将推迟一日至周五才公布周度出
口销售报告。
                
    今日CBOT小麦期货预估成交量为148,092口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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