芝加哥期市：CBOT小麦期货受技术性买盘带动收高，盘中交投震荡

路透芝加哥5月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四小幅收 高，盘中交投震荡，受技术面因素主导。空头回补和美元走软提供了支持 。 7月小麦期货 升1美分，结算价报每蒲式耳4.88-3/4美元，今日 交投区间在昨日交投区间内。 基金持有大量CBOT小麦的净空头仓位，令市场易出现空头回补。 但全球库存充裕以及美国小麦出口需求疲弱继续令期价受限。 国际谷物理事会(IGC)将2015/16全球小麦产量预估由7.05亿吨上调至 7.15亿吨，但仍低于上一季的7.21亿吨。 因周一为美国联邦假期，美国农业部将推迟一日至周五才公布周度出 口销售报告。 今日CBOT小麦期货预估成交量为148,092口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)