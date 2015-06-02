芝加哥期市：小麦期货触及一周高位，因美元走软引发技术性买盘

路透芝加哥6月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二攀升近4%，至一周来最高，交易商称，因美元急挫引发技术性买盘，其中包括来自商品基金的空头回补买盘。

美元兑欧元急跌，因预期希腊将与债权人达成债务协议。美元走软使小麦等以美元计价的商品在国际市场更具吸引力。

在CBOT-7月小麦期货 升穿切入位在5美元附近的50日移动均线阻力位后，市场出现技术性买盘。

技术图表显示，本周迄今7月合约累积上扬约7%，为六个月来最大两日涨幅。

美国农业部称，上周美国冬麦生长优良率为44%，低于之前一周的45%。农业部还表示，上周春麦生长优良率为71%，高于之前一周的69%。

CBOT-7月小麦期货 结算价报5.12-1/2美元，升18-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为149,665口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)