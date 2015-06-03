芝加哥期市：CBOT小麦期货在震荡交投中收跌，受技术因素驱动

路透芝加哥6月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三震荡收 跌，盘中呈拉锯走势，交易商称，主要受技术性因素驱动。 美元走软盘中部分时间支撑小麦期价，引发一波基金空头回补买盘。 这些基金持有大量CBOT小麦净空头寸。 但CBOT-7月小麦合约 收跌1-3/4美分，报每蒲式耳5.10-3/4美元 ，从盘中触及的一周高位5.26-1/4美元回落。 Informa下调对美国2015年冬麦产量预估至14.81亿蒲式耳，之前的预 估为14.86亿蒲式耳，但高于美国农业部预估的14.72亿蒲式耳。 市场静待上月降雨后美国硬红冬麦作物品质的信息。5月俄克拉荷马 州的降雨量可能创纪录。 另外，天气预报显示，本周大平原南部天气干燥，该地区部分农田刚 开始收割，这进一步打压小麦期市。 周三是德意志银行指数基金为期五日展期的第二日。该基金将CBOT-7 月合约展期至9月合约。 今日CBOT小麦期货预估成交量为184,367口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> nC3N0WE02K (编译 母红; 审校 利棣儿)