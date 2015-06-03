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市场报道 | 2015年 6月 4日 星期四 04:56 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货在震荡交投中收跌，受技术因素驱动

路透芝加哥6月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三震荡收
跌，盘中呈拉锯走势，交易商称，主要受技术性因素驱动。
    
    美元走软盘中部分时间支撑小麦期价，引发一波基金空头回补买盘。
这些基金持有大量CBOT小麦净空头寸。
    
    但CBOT-7月小麦合约 收跌1-3/4美分，报每蒲式耳5.10-3/4美元
，从盘中触及的一周高位5.26-1/4美元回落。

    Informa下调对美国2015年冬麦产量预估至14.81亿蒲式耳，之前的预
估为14.86亿蒲式耳，但高于美国农业部预估的14.72亿蒲式耳。
    
    市场静待上月降雨后美国硬红冬麦作物品质的信息。5月俄克拉荷马
州的降雨量可能创纪录。
    
    另外，天气预报显示，本周大平原南部天气干燥，该地区部分农田刚
开始收割，这进一步打压小麦期市。

    周三是德意志银行指数基金为期五日展期的第二日。该基金将CBOT-7
月合约展期至9月合约。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为184,367口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
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 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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