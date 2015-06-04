芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，受助于空头回和欧洲天气忧虑

《汇市简讯》欧元/美元走高，因美元/日圆下跌令美元承压
0024GMT - * 欧元/美元从周五的1.0717高位小幅上涨至1.0721，刷新六周高位 * 美元/日圆一度下跌0.75%至113.73日圆，提振欧元/美元 * 欧元/美元在1.0725前方的卖盘目前限制涨势 * 欧元/美元短期趋高，因“特朗普行情”带来的美元多仓减少(完) (编译 王琛；审校 李爽)
路透芝加哥6月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上扬2% ，交易商称，因担忧欧洲和俄罗斯部分地区的干燥天气加剧，引发空头回 补。 CBOT-7月小麦期货 收涨13美分，报每蒲式耳5.23-3/4美元，高 于5.10美元附近的100日移动均线。 美元走软支撑小麦市场。 美国农业部出口销售报告显示，截至5月28日当周，净取消2.04万吨2 014/15年小麦，净销售36.41万吨2015/16年小麦。 美国大平原南部部分地区开始硬红冬麦的收割，在上周出现创纪录降 水后，交易商静待更多关于作物品质的信息。 在农业部6月10日发布月度供需报告前，接受路透调查的分析师预计 ，农业部将上调对美国2014/15和2015/16年小麦结转库存的预估。 今日CBOT小麦期货预估成交量为169,679口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
0024GMT - * 欧元/美元从周五的1.0717高位小幅上涨至1.0721，刷新六周高位 * 美元/日圆一度下跌0.75%至113.73日圆，提振欧元/美元 * 欧元/美元在1.0725前方的卖盘目前限制涨势 * 欧元/美元短期趋高，因“特朗普行情”带来的美元多仓减少(完) (编译 王琛；审校 李爽)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 +0.5% +1.1% 1月24日(二) 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 54.5 54.3 1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 550 561 成屋销售(较前月) -1.1% +0.7% 1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数 1月 -- 正8
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。