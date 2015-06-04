芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，受助于空头回和欧洲天气忧虑

路透芝加哥6月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上扬2% ，交易商称，因担忧欧洲和俄罗斯部分地区的干燥天气加剧，引发空头回 补。 CBOT-7月小麦期货 收涨13美分，报每蒲式耳5.23-3/4美元，高 于5.10美元附近的100日移动均线。 美元走软支撑小麦市场。 美国农业部出口销售报告显示，截至5月28日当周，净取消2.04万吨2 014/15年小麦，净销售36.41万吨2015/16年小麦。 美国大平原南部部分地区开始硬红冬麦的收割，在上周出现创纪录降 水后，交易商静待更多关于作物品质的信息。 在农业部6月10日发布月度供需报告前，接受路透调查的分析师预计 ，农业部将上调对美国2014/15和2015/16年小麦结转库存的预估。 今日CBOT小麦期货预估成交量为169,679口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)