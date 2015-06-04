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市场报道 | 2015年 6月 5日 星期五 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，受助于空头回和欧洲天气忧虑

路透芝加哥6月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上扬2%
，交易商称，因担忧欧洲和俄罗斯部分地区的干燥天气加剧，引发空头回
补。
    
    CBOT-7月小麦期货 收涨13美分，报每蒲式耳5.23-3/4美元，高
于5.10美元附近的100日移动均线。 
    
    美元走软支撑小麦市场。

    美国农业部出口销售报告显示，截至5月28日当周，净取消2.04万吨2
014/15年小麦，净销售36.41万吨2015/16年小麦。
    
    美国大平原南部部分地区开始硬红冬麦的收割，在上周出现创纪录降
水后，交易商静待更多关于作物品质的信息。
    
    在农业部6月10日发布月度供需报告前，接受路透调查的分析师预计
，农业部将上调对美国2014/15和2015/16年小麦结转库存的预估。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为169,679口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)

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